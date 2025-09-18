El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 24°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 82% a las 00:00, y descendiendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la temperatura se mantendrá dentro de un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o reuniones familiares. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:38. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al final del día se sitúen en torno a los 20°C, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.