El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:18. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente, con la aparición de nubes altas a partir de la mañana, aunque sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados a lo largo de la jornada. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 17 grados, descendiendo a 15 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando hasta un 79% hacia la noche. Este aumento en la humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que garantiza un tiempo seco y estable.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente hacia la noche, cuando se espera que la velocidad disminuya a 5 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá buena durante todo el día, aunque se anticipa la presencia de bruma en las horas de la tarde y la noche, lo que podría afectar ligeramente la claridad de la vista. Sin embargo, no se prevén condiciones que impidan disfrutar de la belleza del entorno natural de Baiona.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y explorar la belleza de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.