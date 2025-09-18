El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:16. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 64% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que el cielo se torne poco nuboso entre las 04:00 y las 10:00, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados a las 10:00. La humedad comenzará a descender, llegando a un 49% hacia las 10:00. Las condiciones de viento serán moderadas, con una velocidad que oscilará entre 4 y 6 km/h, predominando la dirección del viento del sureste.

A partir de las 11:00, la temperatura alcanzará su punto máximo del día, llegando a 23 grados . Durante este periodo, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa seguirá disminuyendo, alcanzando un 43% hacia las 11:00. El viento se mantendrá en una dirección predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 6 y 8 km/h.

Sin embargo, a partir de las 12:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que se extenderán a lo largo de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados a las 12:00 y 26 grados a las 14:00. A las 15:00, se espera que la temperatura llegue a su máximo de 28 grados, antes de comenzar a descender nuevamente.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0%, lo que indica que no se esperan lluvias. Sin embargo, a partir de las 20:00, la nubosidad aumentará, y el cielo se tornará cubierto, con temperaturas que caerán a 23 grados hacia las 20:00 y 22 grados a las 21:00. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 45% hacia las 21:00.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un ligero aumento de nubosidad hacia la tarde y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.