El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

Hoy, 17 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con un termómetro marcando alrededor de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados hacia las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados a media tarde. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas, permitiendo adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 51% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es posible que se sienta un ligero aumento de la humedad en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, la disminución de la humedad hará que el ambiente se sienta más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 18 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará que la temperatura se sienta más agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima ideal es perfecto para disfrutar de paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que cada momento sea placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.