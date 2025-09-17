El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% por la mañana y descenderá hasta un 65% hacia el final del día, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h. Esta brisa suave será un complemento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Vilaboa pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también contribuirán a una buena visibilidad, ideal para paseos y actividades recreativas.

El orto se producirá a las 08:16, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 20:40, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.