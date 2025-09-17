El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad y generen temperaturas agradables.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 11:00 horas, y continúe en ascenso, alcanzando un máximo de 27 grados entre las 14:00 y 15:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilan entre el 80% en la madrugada y el 35% hacia la tarde, se espera que la sensación de calor sea moderada, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avanza, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 61% hacia las 20:00 horas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que varían entre 1 y 9 km/h, predominando de dirección este y noreste. Este viento ligero contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se esperan lluvias en ningún momento del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Vila de Cruces pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que el tiempo será completamente seco.

Con un orto solar a las 08:14 y un ocaso a las 20:39, los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de largas horas de luz natural, ideal para aprovechar al máximo el día. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre en un entorno soleado y cálido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.