El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 15 grados a las 02:00 y 03:00 horas, alcanzando un mínimo de 14 grados entre las 04:00 y 05:00 horas.

A partir de las 06:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 13 grados hasta las 08:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se prevé un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 24 grados entre las 14:00 y 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea especialmente cálida y propicia para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 23 grados a las 18:00 y bajando a 21 grados a las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% a las 00:00 horas y descendiendo a un 45% hacia el final de la jornada. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 12:00 horas, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 19 km/h, lo que podría proporcionar una agradable brisa en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los viguenses podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para paseos, actividades al aire libre o simplemente para disfrutar del buen tiempo en la ciudad.

El orto se producirá a las 08:16 y el ocaso a las 20:40, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de las agradables temperaturas que caracterizan a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.