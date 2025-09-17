El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Valga se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una visibilidad óptima que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este incremento en el calor será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 91% y bajará hasta un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante durante las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a medida que avance la tarde, pasando a ser más variable, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Valga pueden planificar sus actividades sin preocuparse por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también son ideales para disfrutar de la puesta de sol, que se espera que ocurra a las 20:40 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día ideal para actividades familiares, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.