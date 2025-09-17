El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , comenzando con un fresco amanecer a 16 grados en la madrugada, y alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y cómodo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se espera que la humedad se mantenga en torno al 46% durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, la humedad será más alta, alcanzando hasta un 78%, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Durante la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 19 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una oportunidad ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.