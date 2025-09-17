El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento propicio para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 52% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana puede sentirse un poco más húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo. Los vientos serán moderados, con velocidades que rondarán entre los 5 y 11 km/h, predominando del norte y noreste. Esta brisa suave contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hace de este un día perfecto para disfrutar de la costa gallega, ya sea en la playa o en los numerosos senderos que rodean la zona.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 20:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y la caída del sol promete un atardecer espectacular sobre la ría de Pontevedra.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día para aprovechar al máximo, ya sea en la playa, paseando por el puerto o explorando los encantos de esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.