El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 14 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 04:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 13 grados y subiendo progresivamente hasta llegar a los 29 grados a las 17:00 horas, el momento más cálido del día. Por la noche, se prevé un descenso a 19 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% a las 00:00 horas y alcanzando su punto más bajo del 21% a las 16:00 horas. Esto indica que el ambiente será relativamente seco durante las horas más cálidas, lo que puede resultar en una sensación térmica más cálida.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y 19:00 horas, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico de calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:40 horas.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.