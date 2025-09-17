El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 27 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 11 grados a las 07:00, mientras que durante la tarde, el termómetro podría llegar hasta los 27 grados a las 17:00, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 79% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 33% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 70% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A lo largo del día, el viento será constante, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la visibilidad o la comodidad.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Salceda de Caselas pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.