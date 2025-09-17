El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados a las 15:00, con un pico de 23 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 73% a la medianoche, la humedad irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 42% hacia las 17:00. Esto, combinado con las temperaturas más altas, generará una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste y el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 11:00, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Ribadumia pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 08:17, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 20:41, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.