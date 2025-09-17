El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que variarán entre el 41% y el 85% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. No se prevén rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en términos de condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Redondela.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielo despejado y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.