El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, en Pontevedra se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% en las primeras horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que es típico en esta época del año en la región.

No se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Pontevedra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en los parques y plazas de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:40, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo despejado. La combinación de temperaturas agradables y un cielo claro hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el centro de la ciudad.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.