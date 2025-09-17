El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, en Pontevedra se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% en las primeras horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente en las horas centrales del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que es típico en esta época del año en la región.
No se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Pontevedra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en los parques y plazas de la ciudad.
A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:40, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo despejado. La combinación de temperaturas agradables y un cielo claro hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el centro de la ciudad.
En resumen, Pontevedra disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de septiembre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.
