El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en este rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 18 grados a las 11:00, y continúe su ascenso, llegando a los 21 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 29 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un buen momento para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más soportable para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, principalmente desde el noreste. Este viento ligero contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Los momentos de orto y ocaso se producirán a las 08:15 y 20:40, respectivamente, ofreciendo un hermoso espectáculo natural al amanecer y al atardecer. En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de este día una experiencia placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.