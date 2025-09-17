El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ausencia total de precipitaciones, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la zona.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados, que irán aumentando gradualmente. A medida que avance la jornada, se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y agradable. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados al caer el sol.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y disminuyendo a un 40% en las horas más cálidas. Esto sugiere que el ambiente será relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas pico. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 71% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste y el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 12 km/h en la tarde. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará que la temperatura se sienta más agradable.

Los momentos de mayor actividad solar se producirán entre las 08:15 y las 20:40, cuando el sol estará en su punto más alto y la luz natural será abundante. Este es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en los parques locales. Con cielos despejados y temperaturas agradables, Ponte Caldelas se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.