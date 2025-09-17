El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Poio se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ausencia total de precipitaciones a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay probabilidad de lluvia en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 22 grados a media tarde y culminando en un máximo de 23 grados hacia las 17:00 horas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las actividades diarias.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará más placentera la experiencia al aire libre.

La salida del sol está programada para las 08:16 horas, mientras que el ocaso será a las 20:40 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Con estas condiciones, Poio se presenta como un destino ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse en un entorno agradable. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.