El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que alcance los 16 grados a la 01:00 y 02:00 horas. Durante la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados a las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% a la medianoche y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que es ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Pazos de Borbén pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 08:00 horas del día siguiente. El ocaso se producirá a las 20:40 horas, marcando el final de un día soleado y agradable. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.