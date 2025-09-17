El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones óptimas, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que desean aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 16 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 14 grados a las 00:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 03:00. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados entre las 14:00 y las 18:00, antes de descender nuevamente a 14 grados hacia el final del día. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo agradable, perfecto para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 33% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 18:00. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas de mayor temperatura, pero en general, el tiempo se mantendrá cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h a las 18:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día, aunque es recomendable que los que estén al aire libre tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, picnics o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Oia disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.