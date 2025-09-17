El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en O Rosal, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura será más notable a medida que avance la tarde, alcanzando su punto más alto alrededor de las 16:00 horas. A medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la sensación térmica sea más cálida, especialmente en áreas expuestas al sol.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% en las horas de la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave y constante también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que el ambiente sea más placentero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de O Rosal.

En resumen, el tiempo de hoy en O Rosal se caracteriza por un ambiente soleado, temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.