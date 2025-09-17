El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas favorables para O Porriño. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 26 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 14 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 79% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza, no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco.

A medida que el sol se eleva, el orto se producirá a las 08:16 horas y el ocaso será a las 20:40 horas, brindando una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo y realizar actividades que fomenten el bienestar y la conexión con la naturaleza.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.