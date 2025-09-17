El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 21 grados por la tarde. Este rango térmico es ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé un tiempo cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 54% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de O Grove podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol está programada para las 20:41, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado.

En resumen, O Grove disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para pasear por la costa, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.