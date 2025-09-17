El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , manteniéndose constante durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 03:00 y 04:00 horas, para luego estabilizarse en 13 grados entre las 05:00 y 06:00 horas. Sin embargo, a partir de las 07:00 horas, se prevé un repunte en la temperatura, que alcanzará los 20 grados a partir de las 14:00 horas, manteniéndose en este rango hasta las 18:00 horas.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se mantendrán alrededor del 61% al 76%, lo que puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 44% hacia el final de la jornada, lo que hará que el tiempo se sienta más cálido y agradable.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de las 12:00 horas, la velocidad del viento alcanzará los 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Nigrán podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
Con el ocaso programado para las 20:41 horas, la tarde se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, ya que las temperaturas se mantendrán agradables y el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.
