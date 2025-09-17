El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , comenzando con un fresco 15 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 19 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 66% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% por la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día agradable y seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento ligero proporcionará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes de Mos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco.

El amanecer se producirá a las 08:16 horas, y el ocaso está previsto para las 20:40 horas, lo que brindará a los habitantes de Mos una larga jornada de luz solar. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin la amenaza de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para actividades al aire libre y reuniones sociales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.