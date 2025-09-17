El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que favorecerá actividades al aire libre y la práctica de deportes. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 85% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo se sienta más seco y confortable a medida que avance el día. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento ligero será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre sin incomodidades.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los habitantes de Moraña disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia la hora del ocaso, que será a las 20:40. La noche se presentará fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre. La visibilidad seguirá siendo buena, y el cielo despejado permitirá observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.