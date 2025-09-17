El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 11:00 y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 28 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 69% y el 25%, lo que indica un ambiente relativamente seco durante las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 15:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 22 km/h, con dirección oeste, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

El orto se producirá a las 08:15, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 20:40, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Mondariz y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Mondariz se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y sin posibilidad de lluvias. Es un día perfecto para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.