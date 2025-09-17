El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 20 grados, alcanzando un máximo de 23 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 90% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 69% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, la humedad se volverá más tolerable. Por la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 50%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Moaña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa gallega.

El ocaso se producirá a las 20:40, marcando el final de un día que promete ser ideal para paseos y actividades al aire libre. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Moaña y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.