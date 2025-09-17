El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque los 23°C y 24°C, respectivamente. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20°C hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando hasta un 85% a las 01:00, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, llegando a un 37% hacia las 17:00, lo que permitirá que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Meis pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 20:41, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.