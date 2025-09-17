El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Meaño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin la presencia de nubes que puedan alterar la claridad del cielo. Este panorama es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , comenzando con un fresco de 16 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 16 grados hacia las 23:00 horas. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 59% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 38% en la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas agradables, contribuirá a una sensación de confort en el ambiente, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento ligero será refrescante y no representará ningún inconveniente para las actividades diarias.

La salida del sol se producirá a las 08:17 horas, brindando un hermoso amanecer que dará paso a un día soleado. Por la tarde, el ocaso se anticipa a las 20:41 horas, cerrando un día que promete ser perfecto para disfrutar de la belleza natural de Meaño. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las agradables condiciones meteorológicas que nos ofrece este día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.