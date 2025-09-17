El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 26% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 63% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de bienestar general durante el día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 08:14, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 20:38, ofreciendo una puesta de sol espectacular que cerrará un día perfecto. En resumen, el tiempo en Lalín hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.