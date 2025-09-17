El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la isla durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con un termómetro marcando alrededor de 14 grados a las 09:00, pero a medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00, alcanzando los 23 grados. Esta variación térmica sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde ofrecerá un tiempo cálido y agradable, ideal para paseos por la playa o actividades en el exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 57% al final del día. Esto significa que, aunque la sensación de calor será notable en las horas más cálidas, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Este leve soplo de aire fresco será un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa, realizando senderismo o simplemente paseando por el pintoresco entorno de la isla.

En resumen, A Illa de Arousa se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Es una oportunidad ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla y participar en diversas actividades al aire libre, aprovechando al máximo este clima favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.