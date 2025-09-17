El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. En la mañana, se espera un inicio fresco con temperaturas de 16 grados, que descenderán ligeramente a 15 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 19 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea muy agradable para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 67% en las horas de la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas pico, pero en general, el tiempo se mantendrá cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento moderado será ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el ciclismo, ya que no representará un obstáculo significativo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como picnics o excursiones.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que contribuirá a un ambiente placentero. Es un día perfecto para salir y aprovechar las bellezas naturales de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.