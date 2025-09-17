El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el ambiente será cálido, no se anticipa una sensación de bochorno, lo que hará que la jornada sea más placentera. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Predominarán las direcciones del este y del oeste, lo que aportará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento ligero será un complemento ideal para quienes decidan salir a pasear o realizar deportes al aire libre.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las últimas horas del día. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas que rondarán los 15 grados. La puesta de sol se producirá a las 20:41, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y una brisa suave. No hay indicios de lluvia, lo que garantiza un día ideal para salir y aprovechar al máximo el entorno natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.