El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cuntis, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 27 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 38% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Cuntis que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se esperan condiciones adversas relacionadas con el viento, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 22:00 horas. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:40 horas. La noche se presentará fresca, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, soleado y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.