El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondarán el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 46% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 17:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:41 horas.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para hacer ejercicio, pasear o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.