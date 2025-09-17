El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 22 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% y alcanzando un pico del 79% a media mañana. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente en las horas más calurosas. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 40% hacia el final de la jornada, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ligero frescor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 08:17 y el ocaso a las 20:41, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para aprovechar al máximo el día. En resumen, el tiempo en Cangas hoy será perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.