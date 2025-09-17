El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 15 grados hasta las 04:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados entre las 15:00 y las 16:00, lo que hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre. A lo largo de la tarde, la temperatura oscilará entre los 21 y 23 grados, proporcionando un tiempo ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 52% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que contribuirá a un confort térmico agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A las 12:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 15 km/h, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el ciclismo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Cambados pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.