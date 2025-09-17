El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

Hoy, 17 de septiembre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 12 grados entre las 05:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 27 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 90% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se sentirá más cálida y cómoda. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas del día, alcanzando hasta 18 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance la tarde. Esto proporcionará un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Los momentos más cálidos del día se producirán entre las 14:00 y las 18:00, cuando las temperaturas se mantendrán entre 24 y 27 grados, lo que podría hacer que algunas personas busquen sombra o refrescos. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.