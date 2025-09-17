El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 15 grados y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se prevé que el termómetro llegue a los 25 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 36% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando ligeramente en la tarde, lo que puede proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más cálidas. No se esperan ráfagas significativas, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y placentero.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 18:00 horas y bajando a 20 grados al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:40, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones son perfectas para actividades recreativas y para disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.