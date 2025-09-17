El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre

El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 16 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general durante las actividades diarias. La brisa marina, proveniente del este, aportará un toque refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, la velocidad del viento será más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que puede ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 18 km/h en las horas pico, lo que puede ser ideal para los amantes de los deportes acuáticos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Este día soleado y seco es perfecto para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes o para realizar paseos por el casco histórico de Baiona.

En resumen, el tiempo de hoy en Baiona es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este hermoso día de septiembre, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para explorar y disfrutar de todo lo que esta encantadora localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.