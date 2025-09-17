El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 17 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de septiembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a las 02:00 y 03:00 horas, antes de estabilizarse en 14 grados entre las 04:00 y las 06:00 horas.
A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados a las 10:00 horas y subiendo hasta los 19 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo un tiempo cálido, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados a las 12:00 y 24 grados a la 13:00. La tarde será aún más cálida, con un pico de 27 grados a las 14:00 y 28 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 26 grados a las 18:00 y 25 grados a las 19:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 62% a la medianoche y descendiendo a 61% a la 01:00. A lo largo del día, se espera que la humedad baje hasta un 25% a las 15:00, aumentando ligeramente hacia la noche, alcanzando un 61% a las 23:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h a las 17:00. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La salida del sol se producirá a las 08:15 y se pondrá a las 20:39, brindando un extenso periodo de luz natural para disfrutar del día. En resumen, se prevé un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre en As Neves.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-16T20:52:12.
