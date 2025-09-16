El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque con momentos de sol que ofrecerán un respiro a los habitantes y visitantes de la localidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la jornada.

A medida que el día progrese, se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con intervalos de sol que permitirán disfrutar de un tiempo más agradable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 24 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 45% y el 79%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en los momentos de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 25 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ser más intenso en las horas de la tarde, especialmente en áreas abiertas, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor. Las rachas de viento alcanzarán hasta 26 km/h, lo que podría ser notable en la costa y en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades en la playa o paseos por el entorno natural de Vilanova de Arousa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:43 horas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la velada sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que aportará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas se mantengan, aunque también habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente durante las horas centrales del día.

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, aunque se espera que en algunos momentos haya intervalos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.