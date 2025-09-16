El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 63% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas, cuando la temperatura podría llegar a los 24 grados . Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar esta sensación, ofreciendo un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos por la playa o deportes acuáticos.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Vilagarcía pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que añade un atractivo adicional para aquellos que deseen explorar la belleza natural de la región o participar en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:43, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse. Con un cielo que podría despejarse ligeramente, los colores del atardecer prometen ser un deleite para los amantes de la fotografía y la naturaleza.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza del entorno y de las actividades al aire libre.

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, aunque se espera que en algunos momentos haya intervalos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque con momentos de sol que ofrecerán un respiro a los habitantes y visitantes de la localidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.