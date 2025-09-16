El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, aunque se prevé que hacia la tarde y la noche, el cielo se despeje un poco, permitiendo que los rayos del sol se asomen con más frecuencia.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 11 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 24 y 25 grados, respectivamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 80% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 35% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 76% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 8 km/h, mientras que por la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades de 3 a 5 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones en Vilaboa, lo que significa que los residentes podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, especialmente en la tarde. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. La salida del sol se producirá a las 08:15 y el ocaso será a las 20:42, brindando un amplio margen para disfrutar de las horas de luz.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. La temperatura oscilará entre los 11 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.