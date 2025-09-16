El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 61% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Vila de Cruces podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 20:40. La noche será fresca, con temperaturas que continuarán bajando, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Hoy, 16 de septiembre de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, alrededor de 11 grados, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido y agradable.

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.