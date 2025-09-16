El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, con una ligera brisa proveniente del noreste a 5 km/h. La humedad relativa será alta, alcanzando el 76%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que el día progrese, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde. Las nubes altas que se irán acumulando no traerán consigo precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los vigueses disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento, que cambiará de dirección a lo largo del día, soplará principalmente del sur y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. En las horas más cálidas, especialmente entre las 15:00 y las 17:00, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 23 grados a las 18:00.

La noche traerá consigo un cielo más despejado, con temperaturas que caerán a 12 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 54%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. El viento se calmará, con velocidades que rondarán los 4 km/h, permitiendo que la tranquilidad de la noche viguesa se apodere de la ciudad.

En resumen, el día de hoy en Vigo se presenta como una jornada agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas suaves, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, los vigueses podrán aprovechar al máximo este día de septiembre.

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes estarán presentes, manteniendo una atmósfera suave y templada. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. La temperatura oscilará entre los 11 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente estable, con cielos que variarán entre poco nubosos y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso a las 00:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente entre la 01:00 y las 09:00 horas, cuando la visibilidad será buena y no se prevén precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.