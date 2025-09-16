El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera algo grisácea, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco, sin la preocupación de chubascos inesperados.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y los 26 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 78% y se espera que baje a un 36% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Durante la mañana, la brisa será suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 31 km/h. Esta combinación de viento y temperaturas más cálidas podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo experimentará poca variación, manteniendo su carácter nublado, aunque se prevé que en las horas de la tarde se produzcan momentos de mayor claridad, especialmente hacia el ocaso, que se espera para las 20:42. Esto podría ofrecer una oportunidad para disfrutar de un atardecer pintoresco, aunque las nubes altas podrían atenuar los colores del cielo.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento moderado y temperaturas cálidas hará que sea un día propicio para salir y disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el cielo permanezca cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.