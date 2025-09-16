El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Tui se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente mayormente seco y agradable.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 27 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 24 grados hacia las 18:00 horas, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que Tui tiene para ofrecer.

El orto se producirá a las 08:15 horas y el ocaso a las 20:42 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.