El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados a las 5 de la mañana, alcanzando los 14 grados a las 9. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 25 grados a las 4 de la tarde. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 8 de la noche.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 99% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 54% hacia las 9 de la noche. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo a medida que se acerque la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 22 km/h. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.
El orto se producirá a las 08:15, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 20:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.
