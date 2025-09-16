El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados a las 5 de la mañana, alcanzando los 14 grados a las 9. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 25 grados a las 4 de la tarde. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 8 de la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 99% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 54% hacia las 9 de la noche. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 22 km/h. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 08:15, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 20:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.